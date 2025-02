Qual a melhor novela de sempre da TVI? Vote aqui e escolha a sua favorita!

Ana Guiomar surpreende com vestido que tem um pormenor incrível: «Queríamos algo clássico, mas rebelde»

A TVI celebra o seu 32.º aniversário e, para assinalar esta data especial, realizará uma Gala no Casino Estoril no próximo dia 22 de fevereiro. Com muitas novidades, a ficção nacional ganha destaque na gala e você poderá fazer parte da nossa história.

Trata-se de uma homenagem inédita à Ficção Portuguesa, reconhecendo o impacto e a qualidade das produções nacionais. Os telespectadores poderão votar naqueles que consideram os justos vencedores!

As votações estão abertas para melhor novela, melhor série e melhor comédia. Eis os nomeados:

MELHOR NOVELA

Cacau

Meu Amor

Na Corda Bamba

A Única Mulher

Ouro Verde

Para Sempre

MELHOR SÉRIE

Jacinta

Equador

A Filha

Sr. Rui

Pecado

Tony

MELHOR COMÉDIA

Festa é Festa

Rua das Flores

Vizinhos Para Sempre

Como votar?

Vote nos seus preferidos através do número 21 83 83 300, custo de chamada fixa nacional, ou participe na App TVI Pass. Os vencedores serão revelados durante a Gala, dia 22 de fevereiro.