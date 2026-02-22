Centenas de visualizações por minuto: está a 'arder' este momento de Pedro Teixeira e Alexandra Lencastre

Na 33.ª Gala de Aniversário da TVI, Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira protagonizaram um sketch que rapidamente conquistou o público, dentro e fora da sala. O momento, partilhado no Instagram da estação, está a somar centenas de visualizações por minuto, tornando-se um dos conteúdos mais vistos da noite.

Com muito humor e cumplicidade, os dois atores recriaram momentos icónicos dos 33 anos da TVI, dando nova vida a personagens e situações que fazem parte da memória coletiva dos portugueses. A química entre ambos foi evidente do primeiro ao último minuto, num registo leve, divertido e cheio de referências que os fãs reconheceram de imediato.

A performance arrancou gargalhadas à plateia presente na gala, mas também emocionou quem acompanha o canal há décadas. Entre a nostalgia e a boa disposição, Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira mostraram porque continuam a ser dois dos rostos mais marcantes da ficção nacional.