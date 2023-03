Expulsões, entradas, confrontos e uma prova gelada: Os momentos mais fortes da gala que nos deixaram colados ao ecrã!

Ângelo Dala garante que não lhe «interessa a opinião do pessoal» e pica-se com Mariana Duarte

Tamara sobre Jandira: «Não me identifico com a personalidade dela (…) Falsidade, vitimização, show-off»

Jandira confronta colegas com as imagens que viu: «Vocês falam muito bem por trás das costas»

Dário Pinto entra e expulsa um concorrente da casa d'O Triângulo. Veja tudo aqui!

A segunda gala d’O Triângulo foi recheada de emoções. Cinco novos concorrentes entraram dentro da casa e ditaram o futuro de alguns habitantes.

Inácia Nunes venceu a batalha na APP contra Marina Pinto. A nova concorrente encontrou uma pirâmide vermelha e teve a possibilidade de tomar uma decisão importante. Expulsou André Silveira.

Já Dário Pinto venceu contra Jéssica Pereira. Também escolheu uma pirâmide vermelha. Por isso, tomou uma decisão e expulsou Gonçalo Chaves.

Com 69% dos votos, José Carregal entrou na casa d’O Triângulo e escolheu uma pirâmide vermelha. Afonso Vaz acabou expulso.

Tiago Graça levou a melhor contra Samantha Lecathelinais e, ao encontrar o triângulo vermelho, decidiu retirar da casa Ricardo Pacheco.

Por seu lado, Rafael Mota venceu contra Brenda Pais. Ganhou uma pirâmide dourada e deu uma imunidade a Alice Santos.

Para além das novas entradas e expulsões, houve também tempo para confrontos, nomeadamente entre Jandira Dias e Tamara Rocha, mas também entre Ângelo Dala e Mariana Duarte.

Mesmo no fim do programa, os concorrentes foram surpreendidos com uma prova de «controlo emocional» bem gelada, onde vencia quem aguentasse mais tempo de baixo de água.

Recorde em cima, os momentos mais fortes da gala de ontem, em vídeo.