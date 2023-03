O Triângulo: o regresso de um ex-concorrente à casa e um expulso! Descubra aqui

A terceira gala d’O Triângulo foi recheada de emoções e reviravoltas.

Gonçalo Chaves, Afonso Vaz e André Silveira foram os três ex-concorrentes que estiveram em votação para voltar a entrar na casa, neste domingo. Dos três, Afonso Vaz foi o escolhido pelo público para regressar à casa.

Entre as três raparigas nomeadas: Lara Moniz, Mariana Duarte e Rosa Patrício, uma foi escolhida para abandonar a casa. A primeira a ser salva foi Lara Moniz com 8% dos votos. A segunda salva foi Isa Oliveira com 22%. Mariana Duarte conseguiu ficar na casa com 46% dos votos. Rosa Patrício, abandonou «O Triângulo», com 54% da votação.