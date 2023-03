Saiba quem são os nomeados desta semana!

No «Portal do Tempo», Carolina Aranda recorda morte da mãe: «O mundo desabou e eu fiquei sem chão»

Já terminou a terceira gala d'O Triângulo recheada de muitas surpresas, uma entrada e uma saída. No fim da noite e graças a um conjunto de rondas de nomeações ficaram nomeadas cinco mulheres: Isa Oliveira, Mariana Duarte, Lara Moniz, Lívia Ferreira e Rosa Patrício.

Antes das nomeações já se sabia que 6 concorrentes estavam imune: Inácia Santos, Carolina Aranda, Tiago Graça, Jandira Dias, Ângelo Dala e Mariana Duarte. Afonso Vaz, concorrente que regressou à casa, também está imune.

Os concorrentes que ficaram nomeados foram: Alice Santos com 9 votos; Dário Pinto com 7 votos; Isa Oliveira, José Carregal, Nuno Belchior com 3 votos também. Rafael Mota também contava com 3 votos, mas foi salvo pela escolha de Inácia Nunes, que teve direito a escolher.