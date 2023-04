O que pode esperar da gala de hoje? A noite é de apostas e emoções fortes

A gala de hoje d’O Triângulo promete surpreender tudo e todos com momentos de tensão e de muita emoção. Já foi revelado, no Instagram oficial d’O Triângulo, que a noite é de apostas. Será que os concorrentes estão preparados para apostarem o seu futuro no jogo? Além disso, as famílias dos nomeados vão ter um papel importante, já que trazem a salvação. Os familiares dos nomeados vão à casa, mas os concorrentes vão ter de congelar. Será que vão ser bem-sucedidos ou sofrer as consequências?

Ontem, durante o Extra Especial, Mafalda Castro revelou também que a gala vai ter um leilão de imunidade.

Lara Moniz, Moisés Figueira, Sara Sistelo e Tiago Feliciano estão nomeados. O concorrente que não for salvo vai abandonar a casa d’O Triângulo.