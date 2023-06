Lembra-se delas nos anos 90? Desistiram da representação e já têm quase 40 anos!

«Full House» («Que Família!», no título em português) é uma sitcom norte-americana, que estreou em 1987 e durou 8 temporadas (terminando em 1995).

A série de comédia conta a história de Danny Tanner (Bob Saget), que recorre ao seu cunhado Jesse Katsopolis (John Stamos) e ao seu melhor amigo Joey Gladstone (David Coulier) para o ajudarem a criar as suas três filhas: DJ (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) e Michelle, interpretada por Mary-Kate Olsen e Ashley Olsen.

Uma continuação da série, com o nome «Fuller House», estreou na Netflix a 26 de fevereiro de 2016, a qual não contou com as atrizes mais novas do elenco.

Infelizmente, Bob Saget (que deu vida ao protagonista) faleceu em 2022.

Mary-Kate e Ashley Olsen desistiram da carreira na representação e hoje, prestes a fazer 37 anos (nascidas a 13 de junho de 1986) são designers de moda, produtoras e modelos.

Veja como estão atualmente as gémeas que conquistaram o público, não só nos E.U.A. (Estados Unidos da América), como no mundo inteiro, e ainda o resto do elenco.

Aproveite para recordar o genérico de «Que Família!» no vídeo em baixo: