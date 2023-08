Inédito! Ana Barbosa recorda gravidez e confessa: «Não sabíamos se íamos ficar com o filho»

Ana Barbosa fala de «preconceito» no mundo do trabalho após vencer Big Brother

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País e fez uma confissão inédita sobre a gravidez da filha, Pilar, agora com três anos.

Já é público que foi com a gravidez que Ana descobriu que tinha um cancro no útero e foi precisamente essa descoberta que a fez avançar, porque antes disso estava ainda em dúvida se seria ou não mãe, uma vez que nunca foi um grande sonho seu.

«Aquilo estava feio, o cancro estava num grau 3 e se passasse para o 4... então eu fui logo tratada (na Suíça). Mas nós decidimos ter a Pilar, porque soubemos aquilo naquele momento. Porque nós ainda não sabíamos bem se íamos ficar com o filho ou não. Acho que ninguém está ocorrente disto», contou.

Ana Barbosa continuou: «Foi em Portugal que eu soube que estava grávida, em setembro de 2019. E depois, telefono para o meu ginecologista e disse que queria falar com ele», explicou considerando ainda nessa altura não avançar com a gravidez.

«Ele faz os exames e diz-me automaticamente 'isto não está muito famoso' (porque descobriram a doença) e eu olhei para o Ricardo e disse 'agora é que vamos ter a criança'», relatou.

Ainda assim, a experiência da gravidez não foi a melhor: «Foi horrível, eu detestei estar grávida, foi péssima a minha gravidez, tive um problema de rins. Foi na altura do Covid, não se podia ir ao hospital, ela ficou encravada no tumor. Detestei estar grávida», rematou.

Veja o vídeo da entrevista em cima!