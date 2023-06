Conheça os três primeiros protagonistas de Casamento Marcado

Hoje, estreou o novo programa da TVI Casamento Marcado. Vamos conhecer os primeiros três protagonistas.

Ana tem 38 anos e vem do Pinhal Novo. É administrativa e trabalha numa cadeia de ginásios e escolas de dança, dançou hiphop durante muitos anos e estudou design industrial.

Procura alguém que tenha as mesmas paixões e valores, que trate bem os seus dois filhos e valorize a família, seja social e goste tanto de jantaradas com amigos como de ir ao ginásio.

Sorridente e de bem com a vida, gostava de encontrar um grande amor, alguém que a faça aproveitar mais a vida.

O segundo protagonista é alguém que todos já ouvimos falar! Lembra-se da canção “Menina estás à janela, como teu cabelo à lua…”? Fernando Pimenta Rodrigues, antigo membro da banda UHF decidiu inscrever-se no Casamento Marcado.

Fernando Rodrigues tem dois filhos e sonha encontrar alguém especial, alguém para casar e para lhe dar a tão desejada filha.

Considera-se um romântico e anseia alguém com um grande sorriso e um grande sentido de humor.

Para fechar o painel dos três primeiros temos Joel, com apenas 21 anos. Joel vem de Santo Tirso e apesar da tenra idade, sonha casar e ter filhos.

É distribuidor de medicamentos e fotografo de casamentos, por isso está confiante com toda a parte do planeamento. O jovem confessa que não aprecia de sair à noite e não gostaria de estar com alguém que queira ir a discotecas todos os fins de semana, no entanto, gosta de convívios, teatro, cinema, jantar fora...

Tem preferência por raparigas “baixinhas” e uma especial atração por cabelos claros, mas uma morena, “baixinha e fofa” também é do seu agrado!

Será que vão encontrar o amor?