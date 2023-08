Ana Barbosa conta tudo sobre cirurgia estética: «Era um problema de auto-estima»

«O furacão Barbosa está de volta». As emoções e revelações de Ana Barbosa em entrevista exclusiva!

Ana Barbosa, a grande vencedora do «Big Brother 2021» deu uma entrevista exclusiva ao digital da TVI, onde falou do seu percurso na casa mais vigiada do País, mas também da sua vida pessoal, nomeadamente de uma lipoabdominoplastia, que fez para retirar gorduras da zona abdominal.

«Já queria fazer há tanto tempo. Sabes que isto era um problema de auto-estima, porque eu sempre fui muito magra, mas tinha umas gordurinhas que eu não gostava e que não conseguia tirar», começou por explicar.

Ana Barbosa continuou: «Mas isto tem tudo a ver com uma coisa. Tu quando cresces e tens na cabeça que tens de estar sempre bem, porque és manequim... tu já cresces tanto com isso que quando olhas ao espelho aquilo vem automaticamente».

«Não era nada de psicoses, mas era algo que eu sempre quis mudar. E agora estou super contente, melhorou a minha auto-estima. E agora consigo fazer muito bem abdominais e pranchas», brincou divertida.

