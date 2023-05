Conheça o ranking de popularidade da 10º semana d'O Triângulo!

Em mais uma semana d’O Triângulo, o público não deixa de votar nos seus concorrentes favoritos. Desta vez, Carolina Aranda apresenta-se em primeiro lugar do pódio, dos mais amados, com 69% dos votos.

Tiago Graça e Rafael Mota ocupam também o pódio dos mais amados, com percentagens de 69% e 65% de preferência do público, respetivamente.

Em contrapartida, Mariana Duarte é a concorrente que se encontra em último no pódio, dos menos amados pelo público, com uma percentagem de 33%. Zézinho segue-se em 8º lugar com 37% dos votos e Isa Oliveira em 9º lugar com 35%.

Veja agora o ranking na íntegra:

1º Carolina 69%

2º Tiago 69%

3º Rafael 65%

4º Lara 62%

5º Inácia 62%

6º Moisés 50%

7º Sara 42%

8º Zézinho 37%

9º Isa 35%

10º Mariana 33%