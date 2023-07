Noélia Pereira mostra 'look' da cadela no seu casamento

Noélia Pereira casou-se a 23 de outubro do ano passado com o companheiro de longa data, Filipe Sobral. No domingo, a ex-concorrente do «Big Brother» recordou o grande dia, ao partilhar uma fotografia do mesmo.

Já esta segunda-feira, a ex-concorrente mostrou mais uma recordação do casamento, no mínimo inusitada: a sua cadela vestiu-se a rigor para levar as alianças no grande dia dos donos: «A nossa patuda foi assim», escreveu nas stories do Instagram.

Veja em cima o vídeo partilhado por Noélia!