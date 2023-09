Palácio das Estrelas: Qual o melhor look da noite? Veja as escolhas dos famosos!

«Palácio das Estrelas»: Veja aqui os melhores looks de preto femininos!

Aconteceu este domingo, dia 3 de setembro, a emissão especial do «Palácio das Estrelas», em direto do Palácio Nacional de Queluz, onde foram apresentadas todas as novidades da TVI.

Em exclusivo ao digital da TVI, os nossos famosos revelaram qual o seu look preferido da noite e as opiniões dividiram-se.

Para Margarida Corceiro, o look de eleição foi o de Joana Verona: «Eu ainda não vi muita gente, mas quando entrei vi a Joana Verona e achei que está lindíssima», disse.

Já Joana Verona disse: «Há muitas pessoas bem vestidas». Zé Condessa apontou: «Já viste a Dalila (Carmo)? Está linda». Esta, por sua vez, devolveu-lhe o elogio e apontou também Diogo Infante como um dos mais bem vestidos.

Para Flávio Furtado, Cláudio Ramos, Rúben Rua e Nuno Eiró têm os melhores looks da noite. Nuno Eiró e Sara Pinto elegem-se a eles mesmos. Já Rúben Rua destaca os looks de Cláudio Ramos, Maria Cerqueira Gomes e Cristina Ferreira.

Veja o vídeo em cima!