Goucha surpreende Tamara Rocha ao revelar algumas características da famosa «Voz»! Saiba todos os detalhes

Tamara Rocha sobre Mariana: «É uma personagem. Não me identifico com aquele jogo»

Tamara Rocha «sacrificou um amor» pelo trabalho: «Não há homem nenhum que seja mais importante do que eu»

Tamara Rocha, ex-concorrente d’O Triângulo, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde fez um balanço da sua prestação no programa e não só. O apresentador ainda surpreendeu a ex-concorrente com algumas pistas sobre a conhecida «Voz».

O apresentador começou por perguntar se «foi mais do que esperava» (a participação no reality show). Tamara Rocha sublinhou: «Foi muito mais. Para mim foi mais por ter criado ligações tão fortes lá dentro, com o Mestre, por exemplo, eu achava que não era possível. É o pai. Eu chamava-lhe de paizinho, é sem dúvida uma pessoa muito especial».

A ex-concorrente admitiu que implorou para que o «Mestre» mostrasse quem era mas não conseguiu: «Eu pedi muito, mas ele disse-me que não era possível. Só a voz é um conforto»

Manuel Luís Goucha tentou dar algumas pistas sobre a conhecida «Voz» conhecida agora como «Mestre»: «Pela Voz que tipo de homem é que acha que é?».

«Alto, moreno, não o vejo muito gordinho, vejo uma excelente pessoa ali», respondeu Tamara Rocha, com convicção. «É moreno, sim», frisou o apresentador.

«Que idade é que acha que ele tem?», atirou. «50…», disse a ex-concorrente. «Por acaso acho que não tem tanto, mas também não lhe vou dizer mais!», concluiu Manuel Luís Goucha.