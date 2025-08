Alerta passatempo! Ganhe 5 convites duplos para a antestreia do novo filme de Diogo Morgado

Diogo Morgado regressa ao cinema com “O Lugar dos Sonhos”, uma emocionante produção Cinemate e SLX Productions, com o apoio da TVI e distribuição da NOS Audiovisuais. A longa-metragem chega às salas de cinema portuguesas a 28 de agosto e promete conquistar os corações do público com uma história comovente sobre laços familiares, memória e paixão pelo cinema.

Com interpretações de Áurea e Carlos Areia nos papéis principais, o filme acompanha o improvável reencontro entre um avô e um neto, unidos por uma antiga loja de filmes prestes a fechar. Uma história tocante que presta homenagem à sétima arte e à forma como as histórias moldam quem somos.

Rodado entre Lisboa e o Alentejo, “O Lugar dos Sonhos” conta ainda com a participação de Carmen Santos, Gonçalo Menino, José Fidalgo, Maria Viralhada, entre outros rostos bem conhecidos do panorama artístico nacional.

A antestreia está marcada para 25 de agosto, no emblemático Cinema São Jorge, em Lisboa. E há boas notícias para os fãs: um número limitado de convites estará disponível através da App TVI Pass.

Para não perder esta oportunidade exclusiva, fique atento à App e às redes sociais da TVI, onde em breve serão revelados todos os detalhes sobre como garantir o seu convite.