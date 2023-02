Triângulo: o novo reality show da TVI

Há 20 anos, a TVI revolucionou a televisão em Portugal com a estreia do Big Brother, agora, vamos voltar a fazer história com um programa inédito que vai apanhar todos de surpresa e arrebatar corações!

Os concorrentes, anónimos, vão ser surpreendidos semana após semana, com realidades inesperadas que vão por à prova todas as suas capacidades, 24 horas por dia. Sejam físicas, intelectuais, emocionais ou psicológicas! Vão viver, numa casa surpreendente, a maior aventura das suas vidas. No fim, só um é o vencedor!

Nunca um Reality show foi tão completo!