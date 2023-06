A «Voz» foi um apoio para Veríssima, numa recente perda gestacional: «Convenceu-me a levar a minha vida para a frente»

Vera Ferreira, conhecida como Veríssima, ex-concorrente da Casa dos Segredos, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na passada segunda-feira, dia 5 de junho, onde recordou a perda gestacional que sofreu.

Começou por contar: «Ao fim de quatro anos de relação (com futebolista Ricardo Neves) decidimos tentar. Engravidei logo, foi muito rápido...Acabámos por não ter tempo para nos prepararmos, porque tomamos a decisão e aconteceu logo», lembrou.

O casal já tinha decidido o nome do bebé: Lucas, mas depois veio a pior parte: «Foi muito difícil. Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, sem sombra de dúvidas. Foi muito complicado e a TVI também me ajudou imenso nessa altura, porque fui convidada para o programa 'Luta Pelo Poder'. Eu cheguei a dizer à produção que não era o momento certo, porque senti que não ia dar nada ao programa. Tinha noção de que estava limitada e que não iria conseguir ser a Vera. Disse-lhes que não ia e foi aí que a produção me disse: 'Não. Estamos aqui para ajudar! Vais. Vai ser bom para ti'. Foi a primeira vez que a minha mãe me disse para ir. O meu marido também. Fui e fui bastante sensível para dentro da casa», recordou a ex-concorrente.

«Entrei na casa e saí outra. Tanto que eu entrei na casa a dizer que não queria engravidar mais e, quando saí, disse ao Ricardo: 'Vamos tentar'», confidenciou Veríssima.

A «Voz», foi quem contribuiu para a sua mudança de pensamento: «A Voz... Não há hipótese», começou por dizer, acrescentando: «Foi a Voz quem me convenceu a levar a minha vida para a frente.», disse.

Vera Ferreira, quando saiu da casa, ficou "logo grávida". A ex-concorrente explicou o porquê de ter dado o nome «Lucas» ao filho: «Lucas surgiu porque eu estava a ver um programa de televisão e havia um concorrente brasileiro que se chamava Lucas. Eu disse ao Ricardo: 'Eu gosto de Lucas'. E o Ricardo disse: 'Então, fica Lucas'. E um colega dele do Boavista, que tinha perdido a vida, também se chamava Lucas», contou ao anfitrião de «Goucha».