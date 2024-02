Recorde os looks mais ousados das estrelas da TVI na Gala dos 30 Anos

30 anos da TVI: Festa de arromba junta estrelas do canal. As fotos de todos os looks

Em fevereiro de 2023, a TVI comemorou o seu 30.º aniversário com uma gala que se realizou na Aula Magna, onde os looks que desfilaram pela passadeira vermelha se destacaram pela ousadia.

À medida que a estação se prepara para celebrar 31 anos, a expectativa cresce em torno das escolhas de vestuário das personalidades mais conhecidas. No ano passado, observámos uma tendência notável para o preto e as transparências nos visuais que brilharam na passadeira vermelha.

A antecipação para este ano é alta, e aguardamos com entusiasmo para descobrir quais serão os looks escolhidos para marcar mais um capítulo na história da TVI.

Recorde-se que, no ano passado, Cristina Ferreira fez uma escolha notável ao optar por um vestido branco com um significado profundo. Cada programa que a Diretora de Ficção e Entretenimento participou ficou habilmente bordado no vestido, resultando numa peça única e cheia de história. Convidamo-lo a explorar todos os detalhes deste look marcante que deixou uma impressão distinta na passadeira vermelha durante as celebrações dos 30 anos da TVI.

O elegante vestido de Rita Pereira captou também a atenção de todos, realçando a sua beleza e complementando perfeitamente o tom de pele da atriz.

Angie Costa, acompanhada pelos D.A.M.A, não passou despercebida devido à ousadia do seu vestido. A peça distinguiu-se pela sua transparência, transmitindo simultaneamente a elegância característica da atriz. Cada escolha de vestuário contribuiu para a atmosfera de sofisticação que marcou a presença destas personalidades na passadeira vermelha.

Ainda na ficção da TVI, não podemos deixar de falar da escolha arrojada e elegante de Fernanda Serrano! Um vestido preto, único e discreto! Recorda-se da companhia que a atriz levou à gala dos 30 anos? Então espreite o vídeo!

A Gala dos 31 Anos da TVI está para breve e estamos ansiosos com os looks que vão estar presentes na Passadeira Vermelha!