Bruna Gomes já nos tem habituado a escolhas de visual elegantes e bastante em conta e desta vez não foi diferente.

No evento de apresentação da sua mais recente linha de batons, em conjunto com a marca Andreia, a ex-concorrente do «Big Brother» arrasou no look.

A influencer digital usou um vestido com Decote Caicai Estampado da Zara, que custa 19,95 euros e que somou elogios por parte dos fãs.