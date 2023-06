Protagonistas e pretendentes juntam-se em confrontos intimidantes! Veja tudo o que aconteceu

Casais «picam» Patrícia, pretendente de Joel: «Casavas com ele?»

Os protagonistas, Ana, Fernando, Joel e Lúcia juntaram-se aos seus pretendentes, Ivo, Márcia, Patrícia e Bruno, num jantar onde vários assuntos foram colocados em cima da mesa. Inicialmente, os protagonistas apresentaram aos seus colegas os seus pretendentes e o ambiente começou por ser de risos e brincadeiras.

No decorrer do jantar, os protagonistas conversaram com os pretendentes dos seus colegas e aí começaram os confrontos intimidantes, repletos de perguntas escaldantes! Lúcia começa por questionar Ivo: «Ela pediu-te em casamento e tu não a pedes em casamento?!». «A Lúcia está a mandar uma indireta para o pretendente dela», comentou Ivo. Já Ana acabou também por questionar o pretendente de Lúcia: «Quão disponível estás tu para ir morar para o Algarve?».

No que toca à pretendente de Joel, as protagonistas Ana e Lúcia questionam a jovem sobre se aceitaria casar com Joel: «Se ele te perguntasse, tu aceitavas?». O ambiente ficou tenso e Patrícia acabou por não responder à pergunta.