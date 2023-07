Com foto amorosa, Bruna Gomes desabafa: «Tenho os melhores comigo»

Bernardo Sousa fala em exclusivo sobre novo passo com Bruna Gomes: «Andava atrás desta casa há anos»

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother», partilhou uma das muitas fotografias dos eventos de lançamento da sua mais recente novidade e aproveitou para fazer um desabafo, em jeito de agradecimento.

«Tive um final de semana maravilhoso com os eventos de lançamento do meu batom. Ganhei muitos abraços e mensagens de força», começou por referir a influencer digital, na legenda da fotografia, partilhada nos stories do Instagram.

A ex-concorrente explicou depois a fotografia: «Escolhi essa foto para simbolizar o meu amor. Avó e neta que me acompanham, que gostam da Bruna».

«Essa troca, esse carinho. Não há nada melhor que isso. Obrigada por confiarem em mim. Digo e repito, tenho os melhores comigo», rematou Bruna Gomes.

Veja a fotografia em baixo: