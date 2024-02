Já há data para a Gala de Aniversário da TVI e são esperadas muitas surpresas

Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz num divertido dueto: «Dizem que não me grama e me anda a fazer a cama na TVI...»

Estamos em mês de aniversário da TVI e já foi anunciada a data para este evento tão importante. É já no dia 18 de Fevereiro no Casino Estoril! As estrelas da TVI vão juntar-se para uma emissão muito especial que vai contar com muitas surpresas e momentos que vão ficar na memória.

Terá a oportunidade de assistir à transmissão habitual na passadeira vermelha, conduzida por Iva Domingues, Zé Lopes e João Montez, por onde desfilarão as personalidades mais proeminentes da estação, num ambiente repleto de glamour. Logo após o "Jornal Nacional", decorrerá a tradicional Gala de Aniversário, caracterizada pela boa disposição e irreverência que a caracterizam!

Recorde alguns dos momentos mais marcantes da Gala dos 30 anos da TVI!

Um dos momentos mais icónicos da Gala dos 30 Anos TVI foi logo no início quando Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz cantaram juntos!

Importante referir que contaram com a preciosa ajuda de Manuel Luís Goucha!

Ana Guiomar e Pedro Teixeira também fizeram uma atuação brilhante ao cantarem uma música que incluía todas as novelas da TVI!

E claro que não nos podemos esquecer do momento em que Manuel Luís Goucha e Júlio Magalhães recontaram os 30 anos de história da nossa estação.

Estamos ansiosos com o que aí vem! E só pode ser bom!