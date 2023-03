Após «encontros especiais», Miguel Vicente deixa mensagem aos fãs: «Fé em Deus, acreditar sempre»

O vencedor do Big Brother 2022, Miguel Vicente, tem recorrido às redes sociais para atualizar os seus seguidores sobre o que vai fazendo no seu dia a dia.

Miguel Vicente, revelou nas redes sociais os encontros com ex-concorrentes do programa, inclusive Mafalda Diamond. Os dois ex-concorrentes do Big Brother, estiveram juntos no Porto na passada segunda-feira, 6 de março, durante os dias em que o algarvio esteve no Norte. Os dois começaram a seguir-se nas redes sociais recentemente.

No seguimento deste e de outros encontros, Miguel Vicente já regressou ao Algarve e recorreu aos stories do Instagram, esta terça-feira 14 de março, onde deixou uma mensagem para a comunidade que o segue: «Sorriso na cara, confiança, fé em Deus, acreditar sempre. Bora bora!»