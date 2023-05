Filho de Mafalda Teixeira e Kapinha está hospitalizado

A atriz Mafalda Teixeira e o companheiro Kapinha, TikToker português, fizeram uma partilha nas suas contas de Instagram que deixaram os seguidores muito preocupados. De relembrar que o casal tem um filho em comum, Gabriel de 9 anos.

O casal anunciou nas redes sociais que na manhã de hoje, 17 de maio, que a manhã iria ser passada no Hospital Beatriz Ângelo. A atriz partilhou um vídeo à frente do hospital, com a seguinte legenda: "Hoje a manhã é aqui, vamos ver se o nosso Gabriel melhora".

Momentos mais tarde, o filho do casal apareceu num vídeo, onde estava a receber medicação intravenosa. Podia-se ler: "Está a ser medicado. Aguardamos novidades".

O casal esteve a atualizar, durante o dia, os seguidores sobre o estado de saúde do filho e, como tal, partilharam uma publicação de Gabriel no hospital com a descrição: "Aguardamos o parecer médico". De relembrar que a atriz vai integrar o elenco de «Queridos Papás».

Veja a publicação aqui: