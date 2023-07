Casamento Marcado - Pollyanna responde a pergunta em relação a Paulo: «Ainda há namoro?». Saiba aqui!

Foi no programa «TVI Extra», que Pollyanna, ex-concorrente do programa «Casamento Marcado», esteve em direto onde revelou que está com um grave problema de saúde a ainda contou como está a sua relação com Paulo Teixeira, protagonista com quem se casou no programa.

Após pergunta de Flávio Furtado: «Ainda há namoro?», Pollyanna deixou bem claro: «Não há namoro. O Paulo é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que tem muita conversa».

«Nós decidimos conhecermo-nos até ao final da experiência para ver se realmente acontecia alguma química, ainda há tempo, não sei…», disse, indecisa.

Pollyanna deu a entender que já não vai ter mais nada com Paulo. Será que ficam apenas com uma boa amizade?