Ao colo da mãe, filha de Marta Melro derrete corações nas redes sociais

Marta Melro e Paulo Vintém conheceram-se nos «Morangos com Açúcar», quando participaram na 2ª temporada, em 2004. Após alguns anos de encontros e desencontros, assumiram uma relação, em 2018, e, desde então, faziam as delícias dos fãs, sempre que se mostravam juntos.

No passado dia 4 de junho, a atriz, que integrou o elenco de «Festa é Festa», recorreu ao Instagram para anunciar o fim da relação.

Recorde-se que o ex-casal tem uma filha em comum, Aurora, de apenas 10 meses.

A atriz partilhou um vídeo com a sua filha bebé ao colo, que derrete o coração a qualquer pessoa. Na descrição escreveu: "And the whole world stops 🤍".

Os seguidores da atriz não hesitaram em mostrar carinho. Pode-se ler alguns comentários, como: "E o coração fica quentinho, quentinho, quentinho!", "o melhor que há ❤️", "O melhor do mundo😍❤️", "Não se aguenta ❤️", "É verdade até podemos ter a casa toda de pernas para o ar mas é aí o nosso lugar.😍", entre outros.

Veja o vídeo amoroso da atriz e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.