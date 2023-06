Após «O Triângulo», Sara Sistelo e Moisés Figueira continuam juntos e deixam fãs ao rubro: «Sejam felizes»

Debaixo dos lençóis! As imagens escaldantes após Sara Sistelo e Moisés fazerem o sinal consentimento!

Foi na primeira edição d’O Triângulo que Sara Sistelo e Moisés Figueira se conheceram e criaram uma grande relação de cumplicidade.

Após a participação no programa, o casal participou em várias entrevistas onde o casal falou sobre o que sentem um pelo o outro, mas nunca dando certezas do que queriam para um futuro.

Foi neste fim de semana que os dois finalistas d’O Triângulo partilharam vários conteúdos nas redes sociais onde se mostraram juntos, inclusive, a concorrente de Oeiras mostrou a preparação do «look» para um date com Moisés Figueira.

«Fui a um “date” com o Moisés no Porto, isto foi a preparação! Não foi fácil, mas consegui, o que acharam do meu macacão de ganga azul?», escreveu Sara na descrição da publicação.

Na caixa dos comentários pode ler-se: «Adoro, sejam felizes», «São muito lindos e maravilhosos» ou «Vocês são incríveis e super divertidos. Adorei. Parabéns por tanto que vos une. Sejam muito felizes sempre à vossa maneira que é tão única mas tão especial».