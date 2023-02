Rúben Boa Nova esclarece fãs sobre a gala de aniversário da TVI: «Dou-me bem com toda a gente e o que se passa na vida das pessoas isso tem a ver com elas»

Rúben Boa Nova marcou presença na gala do 30º aniversário da TVI, no passado domingo, e fez-se acompanhar de vários ex-concorrentes de reality shows, inclusive de Tatiana Boa Nova, a esposa. O ambiente de festa entre todos os ex-concorrentes foi refletido nas redes sociais, onde todos mostraram uma grande cumplicidade e um espírito bastante animado.

Esta manhã, o ex-concorrente acabou por fazer uma partilha nos Stories da sua página de Instagram onde faz questão de agradecer aos fãs todo o carinho que tem recebido, bem como os imensos elogios acerca dos looks que tanto ele como Tatiana escolheram para a especial celebração: «Quero agradecer todas as mensagens e todos os feedbacks e todos os comentários positivos que temos recebido dos nossos looks», partilhou.

No entanto, a partilha não ficou por aqui. Rúben Boa Nova sentiu necessidade de esclarecer os fãs acerca de um assunto sobre o qual, segundo este, tem estado a receber várias mensagens. O ex-concorrente acabou por esclarecer: «Estive com toda a gente na gala, ok?!», mostrando a sua indignação em relação a diversas mensagens que tem recebido e que questionam o facto deste ter aparecido ao lado de uns ex-concorrentes e não de outros. «Apenas tirem fotografias com A e não tirei com B, agora entendam o que quiserem, está tudo bem, dou-me bem com toda a gente e o que se passa na vida das pessoas isso tem a ver com elas, não tem a ver comigo e acho que nem vocês têm a ver com isso», acrescentou Rúben Boa Nova, afirmando ter uma boa relação com todos os que estavam presentes.

Veja acima a mensagem deixada pelo ex-concorrente aos fãs.