Confrontos e muitas emoções: saiba o que esperar da gala desta noite!

Está a chegar mais uma gala d’O Triângulo e esta promete também ter muitas surpresas. Esta é a noite de todas as emoções.

No Instagram d’O Triângulo, já se desvendou algumas pistas sobre o que se pode esperar desta noite de Gala. Uma semi-final bem quente! A uma semana do fim, todos vão ser confrontados e nada vai ficar por dizer! Para além disso, os concorrentes vão ter um leilão às cegas: quem se vai atrever a comprar a última vantagem para as nomeações? Descubra tudo esta noite!

Não perca a gala de hoje, apresentada por Cristina Ferreira.