Jéssica Antunes partilha registos especiais: «O primeiro festival do Isaac»

Jéssica Antunes. ex-concorrente do «Big Brother», partilhou um registo especial do primeiro festival do filho Isaac, em comum com o companheiro Rui Pedro Figueiredo.

«Para ficar aqui registado o primeiro festival do Isaac, que por sinal curtiu muito. Deu para tudo: para dançar, para fazer birra, para brincar e para dormir», escreveu Jéssica Antunes na legenda da publicação.

Recorde-se que Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo conheceram-se e apaixonaram-se durante a edição do «Big Brother - A Revolução». Tempos depois nasceu Isaac e agora o casal espera o segundo filho em comum.

