Como os famosos! 6 receitas de pequenos-almoços que vai querer partilhar no Instagram

Partilho convosco seis opções de pequeno-almoço. Sugestões simples, muito saborosas e saudáveis. Ah, e super instagramáveis

Papas de Aveia e Chocolate

Ingredientes

150ml água;

1/2 chávena flocos aveia;

1 quadrado de chocolate 70%.

Preparação

1. Num tacho junte os flocos de aveia e a água. Leve ao lume, em fogo baixo, sem parar de mexer, até levantar fervura.

2. Adicione o chocolate, e envolva bem.

3. Decore com fruta fresca.

Papas de Aveia e Banana

Ingredientes

1 banana;

100ml bebida vegetal (ou 100gr iogurte natural magro);

2 c. sopa flocos de aveia;

1 c. chá sementes chia;

Preparação

1. Junte a banana e a bebida vegetal, e triture. Adicione os flocos de aveia e as sementes de chia, e envolva bem. Leve ao frio durante 30 minutos.

Papas de Aveia com Iogurte e Manga

150gr iogurte natural (ou Kefir natural);

1 c. chá sementes chia;

3 c. sopa flocos aveia;

50gr manga.

Preparação

1. Numa taça junte os ingredientes, e envolva.

2. Leve ao frigorífico durante 30 minutos.

Panquecas de Iogurte

Ingredientes

150gr iogurte magro;

2 ovos;

4 c. sopa farinha de aveia;

1 c. sopa óleo de coco;

1 c. sopa de mel.

Preparação

1. Junte todos os ingredientes, e triture.

2. Faça as panquecas numa frigideira antiaderente, se for necessário unte com um pouco de óleo de coco.

3. Acompanhe estas deliciosas panquecas com fruta fresca e sumo de laranja.

Panquecas de Chocolate

Ingredientes

1 ovo grande;

1 banana pequena;

2 c. sopa farinha de alfarroba (ou farinha de aveia);

1 c. chá cacau puro;

1 c. café fermento.

Preparação

1. Junte todos os ingredientes, e triture até obter uma massa homogénea.

2. Faça as panquecas numa frigideira antiaderente, caso seja necessário unte com óleo de coco. Cada panqueca leva duas colheres de sopa de preparado.

3. Como topping use manteiga de frutos secos.

Panquecas de 2 Ingredientes

Ingredientes

4 ovos;

120gr queijo quark.

Preparação

1. No liquidificador junte os ovos e o queijo. Bata até obter uma mistura homogenia.

2. Faça as panquecas numa frigideira antiaderente.

3. Barre as panquecas com manteiga de amendoim, ou compota zero açúcar.