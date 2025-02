Estas duas atrizes da TVI querem "fazer mais coisas juntas”

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas.

Dalila Carmo e Alexandra Lencastre estiveram presentes nesta noite de festa. Numa entrevista em exclusivo à repórter digital da TVI, as atrizes falaram da amizade que as une e revelam que gostavam de trabalhar mais vezes juntas!

Ora veja: