Sandrina Pratas passa-se com críticas: «Cada vez estou mais farta, só me apetece desistir!»

Sandrina Pratas reage às críticas nas redes sociais: «Até dizem que me vão denunciar à Segurança Social»

Sandrina Pratas mostra revolta com críticas

Sandrina Pratas, ex-concorrente do «Big Brother» revoltou-se com as críticas de que tem sido alvo nas redes sociais.

A ex-concorrente abriu uma sessão de perguntas e respostas no Instagram: «Tu e a Cristina (Ferreira) deviam ir para a feira e dar lugar a quem sabe trabalhar e (tem) talento», escreveu um seguidor.

«É muito triste eu acordar e ver estas perguntas. Eu não estou a tirar o lugar de ninguém, os meus pais já foram para feira e é um orgulho. E eu se eu precisar de ir para a feira vou, porque é melhor isso do que andar a fazer caca», respondeu revoltada.

Sandrina Pratas acrescentou: «Calem-se porque eu já estou a ficar farta da vossa conversa. Se querem me julgar julguem-me por outra coisa».

«Vocês pensam que me vão rebaixar mas não. Quando falam disso ainda me dão mais força. Cada vez estou mais farta e só me apetece dizer desta m****. Sou um ser humano como vocês!», afirmou Sandrina Pratas visivelmente indignada.

