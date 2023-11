Manuel Luís Goucha emociona-se ao rever os seus momentos em televisão

Manuel Luís Goucha: «Orgulho-me do profissional, e homem, que me tornei!»

Manuel Luís Goucha esteve presente no "Dois às 10" e foi homenageado no Dia da Televisão. Numa conversa sincera com Cristina Ferreira e Cláudio Castro, Goucha reviu o seu percurso e emocionou-se, percebendo que «vi passar 40 anos da minha vida...».

"Você na TV", "Uma Canção para Ti", "Olá Portugal", o "Goucha" que apresenta diariamente, foram alguns dos programas que mais marcaram Manuel Luís.

O nosso apresentador foi ainda surpreendido por grandes amigos e colegas de profissão, como Júlio Magalhães.

Mas também, Sónia Araújo que decidiu deixar a sua mensagem e recordar os momentos que passaram juntos.

Goucha está há quarenta anos a fazer televisão, trinta dos quais diariamente. Um senhor da televisão.