João Graça é paraplégico e vive num lar: "Não vou a casa há 3 anos"

João Graça, um senhor de 65 anos, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde contou um pouco sobre a sua história. Aos 28 anos caiu de uma oliveira e ficou paraplégico. Apesar de saber que não tinha experiência para o fazer na altura, decidiu ir na mesma, "porque o meu pai ia".

No momento da queda, João sentiu algo a quebrar e percebeu que tinha acontecido algo muito grave. Emocionado, revelou que naquele dia, levaram-no para a ambulância pela terra batida, "foram 600 metros muito difíceis".

O nosso convidado vive no lar da Santa Casa de Misericórdia da Chamusca, uma decisão que tomou com alguma dificuldade, mas que percebeu que era o melhor para si. Com tristeza revelou que "eles acham que nós vivemos num hotel", ao fazer referência aos amigos e família que não o vão visitar com a frequência que João gostaria.

O "Dois às 10" surpreendeu João Graça e levou-o a visitar a sua terra natal onde cresceu e visitar a sua casa.

Um momento que nunca vai esquecer.

Ainda no seguimento desta conversa, o "Dois às 10" foi visitar o lar de Oiã em Oliveira do Bairro e teve a oportunidade de falar com três idosos, a Teresa, o José e a Rosa. Os três falaram um pouco sobre como é viver o Natal no lar, para além disso ainda nos falaram um pouco sobre a sua vida.