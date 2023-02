Os Morangos estão de volta!

A série da TVI que marcou a juventude portuguesa regressa este ano numa primeira grande produção do canal com uma plataforma internacional de streaming.

A Media Capital e a Amazon Prime Video assinaram um acordo para a produção e distribuição do re-boot dos “Morangos com Açúcar”, em formato série, com duas temporadas. A primeira temporada contará com 20 episódios, a segunda com 10. O arco da história da primeira temporada cobre um ano letivo, a segunda as férias de verão, na tradição dos “Morangos” e as gravações da série iniciam-se a partir de Abril de 2023.

O elenco terá atrizes e atores dos “Morangos com Açúcar” originais, mas também muito talento novo!

A TVI e a Amazon Prime Vídeo agradecem a todos os que participaram no casting dos Morangos com Açúcar.

Muito obrigada!