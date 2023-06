Bernardo Ribeiro apresenta namorada e revela: «Já nos conhecemos há muitos anos»

Bernardo Ribeiro assume novo amor! Saiba quem é a namorada do ex-concorrente do Big Brother

Bernardo Ribeiro apaixonado: As fotos mais românticas do ex-concorrente

Bernardo Ribeiro, ex-concorrente do Big Brother 2022, entrou com a namorada, Mafalda Freitas, em direto, no programa «TVI Extra», na passada terça-feira, 27 junho, onde falaram sobre a relação que assumiram no passado mês de março.

«Está a correr muito bem. Felizmente, está a correr tudo muito bem», começou por dizer o alentejano e adiantou ainda que Mafalda é a sua «primeira namorada» e que já vivem juntos.

O casal revelou como se conheceram: «Eu e a Mafalda já nos conhecemos há muitos anos, já não é uma coisa tão nova. Eu sou alentejano, sou de Évora, e a Mafalda tem costelas alentejanas também. Os avós dela, que são alentejanos, são muito amigos dos meus avós e é daí que nos conhecemos desde novos. Ela também tem um primo que é amigo meu».