Mafalda Diamond e Diana Lopes divertem-se com conhecida ex-concorrente do Love on Top

Mafalda Diamond e Diana Lopes estão a usufruir de uns dias de férias no Algarve e mostraram-se com uma conhecida ex-concorrente da primeira edição do «Love On Top».

As duas ex-concorrentes do «Big Brother» partilharam um vídeo, em que se mostram numa discoteca algarvia ao lado de Andreia Silva, que participou num outro reality show da TVI.

Divertidas e com looks muito sexys, Diana Lopes, Mafalda Diamond e Andreia Silva mostraram alegria e boa disposição nos stories do Instagram.

