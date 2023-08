Marco Costa faz analogia e desabafa: «Às vezes temos que tirar aquelas pessoas tóxicas…»

Marco Costa, ex-concorrente do «Big Brother» e da «Casa dos Segredos», fez um desabafo nas redes sociais, através de um vídeo no seu Instagra, no qual partilhou uma analogia entre a vida e uma árvore.

«Encaro a vida como esta árvore. Às vezes temos de tirar aquelas pessoas tóxicas que estão connosco, para que depois possam nascer pessoas novas e coisas novas na nossa vida. E se só se arrancarmos o que é tóxico à nossa volta é que conseguimos fazer com que cresça novamente», disse Marco Costa.

O pasteleiro acrescentou: «Por isso encarem a vida como uma árvore. Todos os anos tem de ser podada, para que depois possa crescer com mais força».

Na legenda da partilha, Marco Costa escreveu ainda: «Tal como nas árvores, na nossa vida também temos de podar o que está mau, ou quem está a mais! Dói, dói sempre. Mas só assim é que damos oportunidade para crescer forte!».

