Esta noite, os concorrentes vão ser postos à prova! Saiba o que esperar da gala

Está a chegar mais uma gala d’O Triângulo e esta promete também ter muitas surpresas: hoje a gala será dedicada aos corajosos! Quem irá dizer as verdades?

No Instagram d’O Triângulo, já se desvendou algumas pistas sobre o que se pode esperar desta noite de Gala. Hoje, a coragem dos jogadores vai ser posta à prova e Carolina Aranda, eleita a mais corajosa da casa, vai ter de enfrentar uma tarefa difícil. As escolhas da concorrente vão mudar a vida de todos os concorrentes no jogo.

Quem vai arriscar tudo para continuar em jogo? O que será que vai acontecer? Descubra tudo na gala de hoje!