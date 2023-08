Joana Diniz reage a partilha escaldante de Helena Isabel: «Nem todas o podem fazer...»

Inês Simões sobre partilha de Joana Diniz: «Não me faz muito sentido»

A desfrutar das férias no México, Helena Isabel tem registado vários momentos com os seus seguidores nas redes sociais.

Esta terça-feira a comentadora publicou uma sequência de fotografias mostrando-se sem biquíni: «México is always a good idea» (México é sempre uma boa ideia), escreveu na legenda do post.

Joana Diniz, também ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother», reagiu à partilha de Helena Isabel, elogiando a mesma.

«Nem todas o podem fazer, mas tu podes. Me sorry migz», escreveu Joana Diniz num storie do Instagram, onde partilhou a fotografia da colega e amiga.

