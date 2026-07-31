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Passatempo TVI Pass: ganhe convites para o espetáculo "All in One", de Fernando Pereira

  • Redação TVI Redação TVI
  • Hoje às 08:49
Passatempo TVI Pass: ganhe convites para o espetáculo "All in One", de Fernando Pereira - TVI
TVI PASS

O TVI Pass tem uma nova oportunidade para os amantes da música e do entretenimento. Temos cinco convites duplos para oferecer para o espetáculo "All in One", de Fernando Pereira, que sobe ao palco esta quinta-feira, 31 de julho, às 21h30, no Taguspark, em Oeiras.

Quer ver Fernando Pereira ao vivo? Temos 5 convites duplos para oferecer

Fernando Pereira é um dos artistas mais reconhecidos do panorama nacional e um nome incontornável do entretenimento em Portugal. Com uma carreira marcada pela versatilidade e pela capacidade única de interpretar dezenas de vozes, o cantor continua a conquistar públicos de todas as idades.

No espetáculo "All in One", o artista apresenta um formato pensado para espaços exclusivos, onde reúne música, humor e muita nostalgia durante cerca de uma hora e meia de espetáculo.

Ao longo da noite, Fernando Pereira interpreta alguns dos maiores êxitos das décadas de 70, 80 e 90 e dá vida às vozes de grandes nomes da música nacional e internacional, como Madonna, Lady Gaga, Tina Turner, Michael Jackson, David Bowie, Prince, Tom Jones, António Variações, Luís Represas, Rui Reininho, entre muitos outros.

Conhecido como o "senhor das vozes", o artista promete uma atuação repleta de energia, boa disposição e momentos surpreendentes, num espetáculo que combina revivalismo, entretenimento e a sua impressionante capacidade vocal.

Temos 5 convites duplos para oferecer

O TVI Pass está a oferecer cinco convites duplos para assistir ao espetáculo "All in One", que acontece esta quinta-feira, 31 de julho, às 21h30, no Taguspark, em Oeiras.

Se não quer perder esta oportunidade de assistir ao vivo a um dos artistas mais acarinhados pelo público português, participe já no passatempo.

⚠️ Atenção: o passatempo termina hoje, às 10h00, por isso não deixe a participação para a última hora.

Boa sorte!

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