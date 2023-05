Avião da Ryanair aterra de emergência no aeroporto de Faro

CMC - Notícia atualizada às 16:28

Um avião da Ryanair aterrou, este domingo, de emergência, no aeroporto de Faro, depois de um problema detetado a bordo. O aparelho tinha descolado de Faro, rumo a Birmingham, no Reino Unido, às 13:24. Na zona de Beja, terá sido detetado um problema a bordo e o avião regressou a Faro, onde aterrou, pelas 15:05, com toda a segurança.

O aparelho esteve cerca de uma hora e meia às voltas na região de Tavira e depois no mar, a queimar combustível, para depois aterrar no aeroporto de Faro.

Fonte: Flightradar24

Ao que tudo indica, o avião teve um avaria nos flaps (uma extensão da asa do avião que ajuda o avião a reduzir velocidade, nomeadamente na aterragem) e vai permanecer no aeroporto de Faro para reparação.

Os passageiros vão ser transferidos para outro avião para que possam seguir viagem.