GNR desmantela estufa com 110 plantas de canábis numa mata em Grândola

A GNR desmantelou uma estufa com 110 plantas de canábis no interior de uma mata localizada na zona de Grândola, no distrito de Setúbal, desconhecendo o responsável pela plantação, revelou esta quinta-feira fonte da força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que militares do Posto Territorial de Grândola da Guarda deslocaram-se ao local, na quarta-feira, na sequência de uma denúncia sobre a existência de uma plantação de droga.

Os militares “confirmaram a existência de uma estufa com 110 plantas de canábis”, adiantou a GNR, referindo que a droga foi apreendida e a estufa desmantelada.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte da GNR de Grândola indicou que se travava de uma estufa ao ar livre e que se localizava numa zona de mata.

A mesma fonte salientou que, na sequência desta intervenção da Guarda, não houve detidos, já que quando os militares chegaram não se encontrava ninguém na zona.

Segundo a GNR, além das 110 plantas de canábis, foram também apreendidas uma bateria, um painel solar e vários cabos elétricos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.