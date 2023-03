Gonçalo Chaves recorda infância: «O meu pai abandonou-me quando ainda estava na barriga da minha mãe»

Gonçalo Chaves revela: «Levo a Jandira no coração»

Gonçalo não conhece irmãs da parte do pai biológico: «Elas não estavam preparadas»

Gonçalo Chaves emociona-se com surpresa da família: «Estamos muito orgulhosos de ti»

Gonçalo Chaves foi expulso d’O Triângulo na gala do passado domingo. O ex-concorrente esteve no Goucha esta quarta-feira, 8 de março, e deu a conhecer a sua história de vida. A infância de Gonçalo foi marcada pelo abandono do pai, ainda antes de nascer.

«O meu pai biológico não quis saber de mim, então também não quis saber nada dele», revelou.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, o ex-concorrente falou sobre o papel fundamental que a mãe teve no seu crescimento e garante que fez tudo para que nada lhe faltasse: «Ela tem dois trabalhos só para pagar as contas lá de casa, é uma mulher muito trabalhadora!», contou.

Gonçalo foi surpreendido com uma carta das primas paternas: «Gostaríamos de dizer ao Gonçalo que lamentamos não ter tido conhecimento da sua existência mais cedo e de o ter conhecido antes. (...) Estamos cá e teremos todo o gosto em conhecê-lo melhor e fazer parte da sua vida, se esse for o seu desejo», leu o apresentador.

Gonçalo emocionou-se ao ouvir as palavras dos familiares e falou sobre a parte da família do pai biológico que não conhece. Apesar da mágoa, o ex-concorrente garante que esse homem não tem qualquer «importância» na sua vida.