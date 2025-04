Entrou no hospital para uma cirurgia ao ombro e saiu sem conseguir andar. Até hoje não sabe porquê

Manuel Luís Goucha conhece a história de Marli Soares, que viu a sua vida mudar após um acidente de trabalho.

Marli Soares, 30 anos, sofreu um grave acidente de trabalho em agosto de 2017. A carga de um camião caiu-lhe em cima, provocando-lhe várias lesões físicas, algumas permanentes. Desde então, passou por três cirurgias e ficou com uma incapacidade que a impede de andar. Atualmente, enfrenta um novo desafio: a seguradora que lhe pagou uma das intervenções cirúrgicas exige agora o reembolso de 82 mil euros.

Na sequência do acidente, Marli foi assistida pelos serviços médicos da seguradora, que, segundo a própria, não quiseram assumir total responsabilidade pelas consequências do episódio. O hospital que a observou inicialmente terá considerado que as queixas apresentadas seriam anteriores ao acidente, decisão que Marli sempre contestou.

O processo arrastou-se nos tribunais e foi dado um parecer clínico encomendado pelo tribunal, atribuiu-lhe 0% de incapacidade, decisão que deixou Marli em choque.

Após a terceira cirurgia ao ombro direito, esteve em coma induzido durante quatro dias e, desde então, ficou sem conseguir andar sem ainda, segundo a própria, saber a causa. "Eu só queria respostas. Porque é que eu não estou a andar?"

Após assegurar os custos, a seguradora recorda agora a decisão do tribunal que deu 0% de incapacidade a Marli e, por isso, exige os valores pago. Marli recorreu a uma avaliação de Junta Médica, que lhe atribuiu 80% de incapacidade.

Marli ainda não respondeu à carta onde lhe é exigido o valor, mas recebeu conselhos no «Goucha» da advogada Isabel Cerqueira para o fazer, recordando a avaliação feita pela Junta Médica.