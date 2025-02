Ricardo sobre o acidente que mudou a sua vida para sempre: «A solução que vemos é desaparecer»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ricardo Fernandes sofreu um grave acidente de viação a 9 de maio de 2009, que o deixou tetraplégico e com 95% de incapacidade. Após 15 horas à espera de socorro e um longo internamento, enfrentou inúmeras dificuldades, mas a sua resiliência e o apoio da família permitiram-lhe reconstruir a vida e tornar-se um empresário de sucesso.

No dia 9 de maio de 2009, Ricardo Fernandes viu a sua vida mudar de forma drástica. Um grave acidente de viação deixou-o tetraplégico, com uma incapacidade de 95%, e forçou-o a reinventar-se: "A solução que vemos é desaparecer. Como não é uma doença que não vai ser ultrapassada, levamos sempre a pensar esse plano de fuga, porque não sabemos o dia de amanhã".

Durante 15 horas, permaneceu no local do acidente até ser encontrado e socorrido. O que se seguiu foi um longo período de internamento, com várias infeções, uma traqueostomia e uma paragem cardiorrespiratória.

Apesar das dificuldades, a sua força de vontade e o apoio incondicional da família fizeram-no renascer e torná-lo um empresário de sucesso. Uma conversa a não perder!