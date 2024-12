Com dois filhos biológicos, Cristina e o marido decidiram adotar um bebé africano orfão de mãe

Cristina Mendes, mãe de três filhos, adotou Inácio, um bebé guineense órfão, através da influencia do tio, o Padre Almiro. Hoje, Inácio, com 19 anos, é estudante, músico e atleta, representando o orgulho e a união da família que o acolheu com amor.

Cristina Mendes, natural de Marco de Canaveses, é mãe de três filhos e uma mulher cuja história de vida é marcada pelo amor, resiliência e generosidade. Aos 51 anos, Cristina recorda com emoção o dia em que decidiu adotar Inácio, um bebé guineense órfão de mãe que estava ao cuidado de uma instituição.

“Eu só queria ter dois filhos, mas o destino trocou-me as voltas”, partilha Cristina, que já era mãe biológica de Francisco e Laura quando tomou a decisão de adotar. A ligação à Guiné-Bissau começou através do tio paterno, o Padre Almiro, que estava numa missão naquele país. “O meu tio foi para a Guiné em missão e, por causa dele, adotei uma criança. Como ele era padre e não podia adotar, senti que tinha de o fazer por nós.”

O Encontro com Inácio

Inácio, hoje com 19 anos, tinha apenas 10 dias de vida quando perdeu a mãe biológica. Cristina lembra-se vivamente do momento em que o tio lhe falou do menino: “Quando o meu tio me falou do Inácio, senti-me logo mãe dele. Ele escolheu um bebé que precisava muito de uma família, e foi assim que a nossa história começou.”

Depois de discutir a decisão com o marido e os dois filhos mais velhos, Cristina deu início ao processo de adoção. Aos oito meses de vida, Inácio chegou a Portugal e foi recebido de braços abertos. “Quando veio para os meus braços, o Inácio disse ‘Mamã’. Nunca esquecerei esse momento.”

Os Desafios e as Alegrias de Ser Mãe

Inácio não tardou a conquistar o coração de todos. “Sempre tratei todos os meus filhos da mesma forma”, sublinha Cristina, que garante que o amor e a união sempre prevaleceram na sua casa. Contudo, a jornada não foi isenta de desafios. Aos quatro anos, Inácio foi diagnosticado com diabetes tipo 1, uma condição que exigiu ajustes significativos na rotina familiar.

Hoje, Inácio é um jovem determinado que estuda na área da saúde e exercício, toca bateria e joga hóquei em patins. Inácio deixou ainda uma mensagem de amor à mãe.