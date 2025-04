A reflexão de Manuel Luís Goucha que gerou centenas de reações: «Só agora é que despertámos para a realidade?»

O apresentador Manuel Luís Goucha reagiu à série Adolescência, da Netflix.

Manuel Luís Goucha já se rendeu à série que está a conquistar os portugueses: Adolêscência. O apresentador terminou de ver a produção esta manhã e não hesitou em partilhar a sua reação nas redes sociais — entre o encanto pela qualidade artística e uma reflexão inquietante sobre a nossa sociedade. «Um primor de interpretação», escreveu Goucha, rendido à performance dos jovens atores. Em particular, destacou o terceiro episódio, uma intensa sessão entre o jovem protagonista e a psicóloga, que descreve como «um tratado de representação». Impressionado com a técnica da série, revelou ainda que cada episódio foi filmado num único take — um feito surpreendente em televisão.

Mas nem só de elogios se fez o seu comentário. O apresentador fez questão de deixar uma questão no ar, que soa quase como um murro no estômago: «Mas pergunto eu: há quantos anos não andamos a falar disto? [...] Só agora é que despertámos para a realidade?», desabafou, referindo-se aos temas abordados pela série, como os perigos das redes sociais, a falta de respeito nas escolas e o papel ausente de muitos pais.

Uma das frases que mais o marcou foi proferida por um dos personagens: “Isto não é uma escola, é um curral”. Para Goucha, esta realidade “será igualmente comum a alguns estabelecimentos de ensino do nosso país”.

A publicação emocionou seguidores e fãs, que aplaudiram não só a profundidade da série, mas também a coragem de Goucha em trazer à tona uma reflexão urgente. Porque Adolêscência não é só ficção. É um espelho — e, para muitos, um alerta.