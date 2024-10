Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes "abrem" as portas de casa e mostram cantinho especial no Alentejo

Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes partilham com os seguidores a horta no seu monte alentejano, recebendo elogios pelas couves plantadas no refúgio em Monforte.

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira Nunes, partilham a paixão pela vida no campo. O casal possui um monte alentejano, localizado em Monforte, onde costumam passar os seus fins-de-semana em tranquilidade e contacto com a natureza.

No passado domingo, 6 de outubro, Goucha e Rui Oliveira Nunes partilharam com os seus seguidores um vídeo que revela a horta que têm vindo a cuidar no seu retiro alentejano. No vídeo, é possível ver uma plantação de couves, com a legenda simples: «A nossa horta...».

Veja a publicação:

A publicação rapidamente recebeu inúmeras mensagens de carinho e elogios por parte dos fãs, que não hesitaram em comentar. O casal continua a inspirar os seguidores com a simplicidade e dedicação ao seu refúgio no Alentejo.